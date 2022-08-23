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Происшествия
23 августа 2022  12:45
Елена Саляхова

Верховный суд РТ отменил приговор экс-главе Татагропромбанка

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Верховный суд РТ отменил приговор экс-главе Татагропромбанка
фото: Елена Саляхова

Верховный суд Татарстана удовлетворил апелляционную жалобу экс-главы Татагропромбанка Алексея Федорова. Мужчина пытался обжаловать свой приговор.

«Прошу отменить решение суда и оправдать меня», – обратился к суду с последним словом осужденный.

Напомним, что свой приговор бывший руководитель Татагропромбанка выслушал в июне этого года. Вахитовский районный суд Казани признал его виновным в превышении должностных полномочий и назначили три года условно.

По версии следствия, в 2017 году Федоров подписал договор на невыгодную для банка сделку по невозвратному кредиту на 43 млн рублей. Позже арбитражный суд признал договор недействительным.

Верховный суд республики приговор Федорову отменил. Дело вернули в Вахитовский суд на пересмотр в новом составе.

#суд #апелляция
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