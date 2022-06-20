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Происшествия
20 июня 2022  15:58
Елена Саляхова

Условным сроком отделался экс-глава Татагропромбанка по делу о превышениях полномочий

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Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшему руководителю «Татагропромбанка» Алексею Федорову. Мужчина отделался условным сроком, сообщили в пресс-службе суда.

В поле зрения оперативников Федоров попал в 2018 году, в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2017 году Федоров подписал договор на невыгодную для банка сделку. Речь идет о сделке по переводу задолженности по невозвратному кредиту на 43 миллиона рублей с казанской рекламной фирмы «БиТиЕл» на оптовую компанию по торговле мясом «Чистопольская заря». Позже арбитражный суд признал договор недействительным.

Судебные разбирательства длились больше двух лет. В итоге Федорову назначили три года условно.

#приговор #вахитовский суд
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