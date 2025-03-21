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Происшествия 21 марта 2025 12:01

Верховный суд РТ отказался выпускать из СИЗО замруководителя УФАС по РТ Алмаза Яфизова

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Верховный суд РТ рассмотрел жалобу на арест задержанного замначальника УФАС по РТ Алмаза Яфизова. Он просил о более мягкой мере пресечения, но суд оставил решение без изменений. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в феврале этого года Алмаза Яфизова задержали по обвинению в превышении должностных полномочий.

Оперативники УФСБ России по РТ выяснили, что с ноября 2022 года по январь 2025 года Яфизов лоббировал интересы коммерческих фирм, заинтересованных в победе на аукционах, на право разработки государственных недр в Елабужском песчаном карьере. В результате этого участники не могли честно участвовать в аукционах.

Как стало известно агентству, упущенная выгода от действий Яфизова в бюджет Республики Татарстан составила 420 тыс. рублей налоговых и не менее 37,7 млн рублей неналоговых поступлений. Он задержан, возбуждено уголовное дело.

Яфизов был назначен на должность заместителя руководителя ведомства в феврале 2020 года. В УФАС он курирует работу отдела контроля закупок и отдела контроля органов власти.

#превышение должностных полномочий #апелляция
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