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Происшествия 21 февраля 2025 13:02

За превышении должностных полномочий задержали замруководителя УФАС по РТ Алмаза Яфизова

За превышении должностных полномочий задержали замруководителя УФАС по РТ Алмаза Яфизова
Фото: «Татар-информ»

В Казани задержали заместителя руководителя управления федеральной антимонопольной службы по Татарстану Алмаза Яфизова.

Как стало известно «Татар-информу», его подозревают в превышении должностных полномочий.

Оперативники УФСБ России по РТ выяснили, что с ноября 2022 года по январь 2025 года Яфизов лоббировал интересы коммерческих фирм, заинтересованных в победе на аукционах, на право разработки государственных недр в Елабужском песчаном карьере. В результате этого участники не могли честно участвовать в аукционах.

Как стало известно агентству, упущенная выгода от действий Яфизова в бюджет Республики Татарстан составил 420 тысяч рублей налоговых и не менее 37,7 млн рублей неналоговых поступлений. Он задержан, возбуждено уголовное дело.

Яфизов был назначен на должность заместителя руководителя ведомства в феврале 2020 года. В УФАС он курирует работу отдела контроля закупок и отдела контроля органов власти.

#УФАС по РТ #превышение должностных полномочий
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