Осужденный за аферы экс-ректор КХТИ Дьяконов просит облегчить условия за решеткой

Осужденный за аферы бывший ректор КХТИ Герман Дьяконов просит облегчить ему условия содержания за решеткой. Ходатайство о замене колонии общего режима на поселение рассматривает Верховный суд Татарстана.

На данный момент Дьяконову осталось отбыть от наказания половину срока. За время нахождения за решеткой, бывший ректор вуза успел возместить часть ущерба – есть все основания для того, чтобы облегчить его наказание, считает адвокат.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

«Сейчас мы добиваемся того, чтобы сделать рассрочку на погашение ущерба. Дьяконову нужно выплатить порядка 18 млн рублей. На данный момент он успел вернуть 50 тысяч», – уточнил защитник осужденного.

Из-за ряда формальностей сегодня процесс отложили. Следующее судебное заседание должно пройти в конце сентября.

Напомним, что точку в деле об аферах экс-ректора КХТИ Германа Дьяконова в 2020 году поставил Вахитовский районный суд Казани. Тогда Дьяконов получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Вместе с ним по делу проходили еще пять сотрудников вуза. Как установило следствие, они наладили схему хищения денег, выделенных вузу от ПАО «Газпром». Сотрудники КХТИ заключали с подставными фирмами договоры на поставку оборудования и на проведение семинаров и конференций. Чтобы избежать открытия тендеров, суммы договоров не превышали 499 тысяч рублей.

Таким образом, сотрудники вуза во главе с Германом Дьяконовым смогли похитить порядка 40 млн рублей.