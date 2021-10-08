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Ру Тат
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8 октября 2021  16:04
Гузель Хусаинова

Верховный суд РТ оставил в СИЗО Кирилла Доронина

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Верховный суд РТ оставил без изменений решение об аресте одного из основателей Finiko Кирилла Доронина. Об этом сообщили в пресс-службе суда. 

Сегодня адвокат Всеволод Добрынин ходатайствовал об изменении меры пресечения Доронину. Он просил суд освободить его подзащитного из-под стражи и отправить под домашний арест. Несмотря на это, суд оставил бизнесмена в СИЗО до 28 ноября.

Напомним, Кирилла Доронина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В тот же день Вахитовский суд Казани отправил бизнесмена на два месяца в СИЗО. Доронин пытался обжаловать арест в Верховном суде РТ, однако и тогда решение осталось без изменений.

#Верховный суд РТ #финансовая пирамида
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