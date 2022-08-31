Верховный суд РТ оставил в СИЗО известного в криминальном мире Казани Вадима Липского

Верховный суд Татарстана оставил без удовлетворения апелляционную жалобу известного в криминальных кругах Казани Вадима Липского. Он пытался обжаловать свой арест и просил суд выпустить его из СИЗО.

Перед началом процесса его адвокат Борис Савельев рассказал журналистам, что есть все основания, чтобы избрать Вадиму Липскому более мягкую меру пресечения.

«Главное, на что должен обратить внимание суд, это состояние здоровья моего доверителя. Он недавно почти месяц провел в больнице, ему нужно продолжать лечение, а в СИЗО, как вы понимаете, таких условий нет», – пояснил адвокат.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Напомним, что Вадима Липского задержали 16 августа по подозрению в похищении ростовского бизнесмена и вымогательстве у него 350 тысяч рублей. Вместе с Липским фигурантами дела стали еще три человека. Свою причастность к преступлению все категорически отрицают.

«Преступление было совершено в 2017 году. За пять лет ни один из фигурантов дела, в том числе мой доверитель, никуда не скрылись. И как можно доверять словам человека, который сам отсидел срок за мошенничество?» – возмущается адвокат.

Сам Липский полностью поддержал своего адвоката.

«Извините, я себя плохо чувствую. Все это дело в отношении меня – полнейшая чепуха. Еще какие-то ярлыки на меня навешали, с чего вообще взяли, что я имею отношение к криминальным кругам?» – обратился к суду Липский.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Выслушав доводы сторон, суд оставил Вадима Липского в СИЗО. Он проведет под арестом до 1 октября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Советский районный суд Казани отправил Вадима Липского и его предполагаемых сообщников в СИЗО. Уголовное дело о похищении человека и вымогательстве было возбуждено 1 июля. К слову, обвинение задержанным до сих пор не предъявлено.