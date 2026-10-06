Верховный суд РТ оставил без изменения приговор экс-зампрокурора Казани Нафиеву

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Верховный суд РТ рассмотрел апелляцию по делу бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева. Ранее за получение взятки его приговорили к 7 годам исправительной колонии строгого режима. Сегодня ВС РТ закончил рассмотрение жалоб на приговор.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Признавать мне нечего, потому что я не виновен. Прошу суд учесть то, что не учел суд первой инстанции – мое состояние здоровья. Прошу вынести справедливое решение. В законе, в УПК, сказано, что прокурор должен всеми способами доказать мою виновность, но кроме внутренних убеждений, существуют еще закон и совесть», – выступил сегодня в суде с последним словом подсудимый Евгений Коклягин – один из фигурантов дела Нафиева.

По версии следствия, взятку Нафиев получил за помощь в прекращении уголовного дела в отношении Александра Кондратенкова. Дело на Кондратенкова завели после того, как крупная страховая фирма «НАСКО», бенефициаром которой он являлся, обанкротилась. На данный момент он находится в бегах.

«Уважаемый суд, я глубоко сожалею о произошедшем. Хочу сказать, что у меня не было полномочий для того, чтобы повлиять на ход расследования. На следствии и суде я говорил только правду», – выступил с последним словом Гумер Нафиев.

Помимо Нафиева апелляцию подали другие фигуранты этого уголовного дела, москвичи: Владимир Бойков, Евгений Коклягин, Владимир Кучинский. Ранее Вахитовский районный суд также осудил их за покушению на дачу взятки и мошенничество. Кучинского приговорили к 9 годам в колонии строгого режима со штрафом в 61 млн рублей, Коклягина – также к 9 годам в колонии строгого режима со штрафом в 61 млн, Бойкова – к 10 годам строгого режима со штрафом в 6 млн рублей.

По версии следствия, они обманули отца Кондратенкова, убедив его, что могут помочь в прекращении уголовного дела. За это они взяли с Кондратенкова старшего 132,7 млн рублей. После они вышли на Нафиева и предложили ему 3 млн за помощь в прекращении дела. Деньги Нафиев якобы взял, однако помочь не смог.

Жалобы на приговор подали как сам Нафиев, так и другие подсудимые, и даже прокуратура. По версии следствия, Нафиев получил взятку в размере 3 млн рублей. Однако в процессе разбирательства суд снизил эту сумму до 1 млн. Таким образом, изменилась квалификация вменяемой статьи – с шестой части на более мягкую пятую. Прокуратура со смягчением не согласилась и подала жалобу.

Верховный суд не удовлетворил требования прокуратуры. Кроме того, приговор Нафиеву оставили без изменений – также как и Коклягину, и Кучинскому. Единственный, кому в итоге приговор смягчили – Владимир Бойков. ВС РТ сегодня заменил ему 10 лет колонии строгого режима на тот же срок, но уже в колонии общего режима.