Верховный суд РТ оставил без изменения оправдательный приговор экс-ректору КНИТУ-КХТИ Сергею Юшко. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил Сергей Юшко.

«Сегодня Верховный суд Татарстана отклонил апелляционную жалобу прокуратуры», – сказал он.

Юшко был задержан в апреле 2020 года, когда еще числился ректором вуза. В августе 2021 года уголовное дело, возбужденное против него, начали рассматривать в суде.

По версии следствия, экс-ректор с 2004 по 2017 годы фиктивно занимал должность в вузе. На самом же деле, полагают следователи, он работал на полной ставке в технопарке «Идея». Зарплату Юшко получал с двух мест сразу, заработав таким образом почти 10 млн рублей.

Кроме того, по версии следствия, Юшко в 2013 году незаконно заработал на организации семинаров. По материалам дела, между технопарком и КНИТУ был заключен договор на проведение курсов по повышению квалификации сотрудников университета. Услугу оценили в 1,3 миллиона рублей.

В январе суд первой инстанции оправдал Сергея Юшко. Сегодня Верховный суд Татарстана постановил оставить данное решение без изменения.