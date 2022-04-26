Верховный суд РТ оправдал инженера «Средволгаводхоза» по делу о взятке в 400 тысяч

Верховный суд Татарстана оправдал главного инженера «Средволгаводхоза» Артема Филиппова. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат Филлипова.

На прошлой неделе прокуратура пыталась обжаловать решение Московского райсуда. Осенью Филлипов был оправдан, однако прокуратура просила Верховный суд вернуть дело на новое рассмотрение.

Ходатайство гособвинения суд оставил без удовлетворения, оправдательный приговор – без изменения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главный инженер «Средволгаводхоза» оказался на скамье подсудимых по делу о взятке. Якобы он запросил 400 тысяч рублей с руководства фирмы ООО «Телесвязь» – эти деньги нужны были для того, чтобы не возникало проблем с подписанием актов выполненных работ, связанных с очисткой берегов Куйбышевского водохранилища.