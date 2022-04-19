Прокуратура РТ требует вернуть в суд дело оправданного инженера «Средволгаводхоза»

Дело экс-директора «Средволгаводхоза» Артема Филиппова продолжает рассматривать Верховный суд Татарстана. Прокуратура намерена обжаловать его приговор – в октябре прошлого года Московский районный суд Казани оправдал мужчину по делу о взятке на 400 тысяч рублей и в присвоении премий на сумму более 350 тысяч рублей.

Дело, в котором оказался замешан бывший главный инженер предприятия, связано с нацпроектом «Экология». В 2019 году «Средволгаводхоз» открыло тендер на очистку берегов и акватории Куйбышевского водохранилища. Единственной компанией, которая выиграла аукцион, стала ООО «Телесвязь», директором которой был Александр Лазарев.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Именно с Лазаревым, по версии следствия, виделся Артем Филиппов. Главный инженер потребовал у директора «Телесвязи» 400 тысяч рублей: якобы эти деньги нужны были для того, чтобы не возникало проблем с подписанием актов выполненных работ. Лазареву ничего не оставалось, кроме как согласиться на условия Филиппова и передать ему деньги.

«Решение суда было необоснованным. Просим вернуть уголовное дело на новое рассмотрение в новом составе», – обратилась к Верховному суду РТ прокурор.

Гособвинение продолжает настаивать на виновности Филиппова. Однако у защиты Филиппова совсем иная версия случившегося. Адвокат уверен, что Лазарев попросту оговорил бывшего инженера. На тот момент мужчина сам стал фигурантом дела о мошенничестве.

«Лазарев указывает, что осенью 2019 года мой подзащитный якобы требовал с него взятку, и он согласился. Однако он сообщил об этом в правоохранительные органы спустя полгода, когда его задержали по другому делу. Тогда стоял вопрос о том, чтобы задержать еще и супругу Лазарева, которая работала в "Средволгаводхозе". Однако, никаких данных, переписок и свидетелей о том, что Филиппов взял деньги, нет», – считает адвокат Филиппова.

Кроме того, по словам адвоката, Филиппова на момент передачи денег вовсе не было в городе. Якобы в этот момент он находился в рабочей командировке в Сочи, все документы были предоставлены суду.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Еще один нюанс, на который указал адвокат, – на момент открытия торгов директором «Средволгаводхоза» был другой человек – Фоат Мухаметшин. К слову, версию защиты сегодня на процессе подтвердила свидетель, супруга того самого Лазарева Елена. Именно она составляла техзадание для сайта госзакупок и рассказала своему мужу Александру об открытии тендера.

«Финансирование проекта началось в начале 2019 года, тогда нашим руководителем был Мухаметшин. Филиппов занял руководящий пост позже, в марте. Никаких конфликтов интересов не было», – рассказала суду Елена.

Чью сторону примет Верховный суд РТ, станет известно совсем скоро: 26 апреля Филиппов скажет суду последнее слово, после чего будет принято окончательное решение по делу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Приволжский районный суд Казани арестовал бывшего главного инженера «Средволгаводхоза» Артема Филиппова. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки.