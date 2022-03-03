Верховный суд РТ не стал штрафовать кафе Madame Pavlova из-за отмены QR-кодов

Верховный суд Татарстана не стал штрафовать кондитерскую Madame Pavlova, его владелица Раиля Шайхиева обжаловала решение районного суда. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе суда.

В пресс-службе объяснили, что такое решение было принято в связи с тем, что в Татарстане отменили QR-коды.

«Верховным судом Татарстана было отменено постановление районного суда, производство по делу Шайхиевой было прекращено. Основанием для принятия такого решения стало смягчение Кабинетом Министров РТ введенных ранее ограничительных мер из-за коронавируса, а именно отменой обязательного наличия QR-кодов, а не отсутствие вины владелицы кафе», – пояснили в пресс-службе.

Напомним, что владелица казанской кондитерской Madame Pavlova Раиля Шайхиева объявила бойкот QR-кодам. Ее заведение можно было посетить без представления сертификата о вакцинации.

Сразу после этого в кафе с проверкой пришли полицейские. В отношении хозяйки было возбуждено два административных материала по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».