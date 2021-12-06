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Ру Тат
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Происшествия
6 декабря 2021  15:00
Елена Саляхова

Суд оштрафовал хозяйку казанского кафе, которая объявила бойкот QR-кодам

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За бойкот QR-кодам оштрафовали владелицу казанской кондитерской Madame Pavlova Раилю Шайхиеву. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе суда.

В отношении хозяйки кафе в суд поступило сразу два административных материала по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Женщину обязали выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что полицейские пришли с проверкой в кафе, которое пускало посетителей без QR-кода.

Проверки начались после того, как хозяйка кафе Madame Pavlova написала на странице в соцсетях, что собирается пропускать всех посетителей без QR-кода. Она добавила, что на каждом столике заведения будет лежать конституция РФ, чтобы гости могли ее почитать.

 

#qr-код #Штрафы
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