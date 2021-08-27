Верховный суд РТ изменил приговор водителю автобуса, сбившему насмерть девушку в Казани

Верховный суд Татарстана изменил приговор 21-летнему Азату Вафину, которого признали виновным в смертельном наезде на 23-летнюю девушку в центре города. Условный срок, который ранее назначил молодому человеку Вахитовский суд Казани, был заменен реальным наказанием. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Напомним, что трагедия произошла в декабре прошлого года на улице Островского. Как удалось установить суду, водитель автобуса решил обогнать ехавший впереди него автобус. Шофер не заметил девушку, которая шла по пешеходному переходу, и сбил ее, протащив несколько десятков метров. От полученных травм она скончалась на месте трагедии.

Свою вину Вафин полностью признал и раскаялся, а также выплатил денежную компенсацию семье погибшей девушки. На прениях прокурор Руслан Байбиков запрашивал для обвиняемого два с половиной года в колонии-поселении с лишением права управлять транспортом еще на три года.

Суд посчитал вину Вафина полностью доказанной, однако назначил ему наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком в три года.

Решение суда обжаловали прокуратура и потерпевший - муж погибшей девушки Тимур Зарипов.

Они настаивал на реальном сроке для подсудимого. Суд удовлетворил ходатайство.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что водителю автобуса, сбившему насмерть девушку в центре Казани, дали условный срок.