Верховный суд признал участие в СВО основанием для освобождения от уголовного наказания

Верховный Суд РФ признал участие в СВО основанием для освобождения от уголовного наказания.

Так, Судебная коллегия по делам военнослужащих ВС России решила освободить от наказания ефрейтора Владислава Устинова, которого признали виновным в ДТП со смертельным исходом «в связи с изменением обстановки». Одним из оснований для решения суда стало выполнение боевых задач в зоне проведения СВО, сказано в опубликованном на сайте ВС определении. Сам Устинов, который впервые совершил преступление средней тяжести, полностью признал вину.

Фото: © «Татар-информ»

В определении ВС РФ отмечено, фигуранту дела во время службы за особые личные заслуги присвоено воинское звание на одну ступень выше положенного.

Как сообщил «Коммерсантъ» адвокат Сергей Бизюкин, теперь суды смогут более активно использовать участие фигурантов уголовных дел в СВО как смягчающее обстоятельство или основание для пересмотра приговора. Он не готов прогнозировать, как широко может распространиться подобная практика. В свою очередь адвокат Дмитрий Аграновский отмечает, что, возможно, следует законодательно закрепить такое смягчающее обстоятельство.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что российские сенаторы разработали законопроект об участии осужденных военнослужащих и гражданских лиц в боевых действиях. Закон затронет лишь тех, кто был осужден за преступления небольшой и средней тяжести. Он не будет распространяться на осужденных за призывы или участие в массовых беспорядках, митингах, публичных действиях по дискредитации ВС РФ, пропаганде нацистской символики, призывах к санкциям против РФ, о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Сенатор Ольга Ковитиди отметила, что в перспективе законопроект предусматривает освобождение от наказания – если осужденный «проявит мужество и героизм».

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