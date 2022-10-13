Совфед разработал законопроект об участии осужденных в боевых действиях

Российские сенаторы разработали законопроект об участии осужденных военнослужащих и гражданских лиц в боевых действиях. В перспективе он предусматривает освобождение от наказания – если осужденный «проявит мужество и героизм», сообщила в своем телеграм-канале сенатор Ольга Ковитиди.

Закон затронет лишь тех, кто был осужден за преступления небольшой и средней тяжести. Он не будет распространяться на осужденных за призывы или участие в массовых беспорядках, митингах, публичных действиях по дискредитации ВС РФ, пропаганде нацистской символики, призывах к санкциям против РФ, о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

«Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания», – пояснила сенатор.

Освобождение от наказания будет осуществляться по решению суда на основании ходатайства военного командования и заключения прокурора.

Ковитиди сообщила, что над документом она работала вместе с сенатором Андреем Клишасом.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на Украине. 21 сентября Президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию – по данным Минобороны, уже порядка 200 тыс. резервистов прибыли в Вооруженные Силы РФ. Всего мобилизовать для службы в зоне СВО планируется 300 тыс. резервистов.