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Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы из-за беспорядков
Аэропорт Махачкалы временно закрыли для обслуживания рейсов на прилет и вылет. Об этом сообщили в Росавиации.
«В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет», – указано в сообщении.
Как сообщает ТАСС, несколько сотен человек собрались на акцию протеста у аэропорта Махачкалы, куда приземлился очередной регулярный рейс из Тель-Авива. Собравшиеся выступают против палестино-израильского конфликта.
На месте находятся несколько нарядов полиции, которые ведут с протестующими разъяснительную работу.
В свою очередь СК Дагестана возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.
В МВД заявили, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, поскольку на территории аэропорта работает система видеонаблюдения.
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