Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы из-за беспорядков

Аэропорт Махачкалы временно закрыли для обслуживания рейсов на прилет и вылет. Об этом сообщили в Росавиации.

«В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет», – указано в сообщении.

Как сообщает ТАСС, несколько сотен человек собрались на акцию протеста у аэропорта Махачкалы, куда приземлился очередной регулярный рейс из Тель-Авива. Собравшиеся выступают против палестино-израильского конфликта.

На месте находятся несколько нарядов полиции, которые ведут с протестующими разъяснительную работу.

В свою очередь СК Дагестана возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

В МВД заявили, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, поскольку на территории аэропорта работает система видеонаблюдения.