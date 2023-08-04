Верхняя граница призывного возраста повышена до 30 лет — закон Путина

Верхняя граница призыва на срочную службу повышена до 30 лет. Соответствующие изменения в Федеральный закон от 28 марта 1993 года «О воинской обязанности и военной службе» внес Президент Владимир Путин.

«В подпункте „а“ пункта 1 статьи 22 слова „27 лет“ заменить словами „30 лет“», — сказано в документе, опубликованном сегодня на портале правовой информации.

Нижняя граница остается неизменной. Изменения вступят в силу с начала 2024 года. Как ранее сообщал председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, при рассмотрении комитетом поправок к 2-му чтению законопроекта (21 июля) было решено, что призывной возраст будет с 18 до 30 лет.