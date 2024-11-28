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Общество 28 ноября 2024 11:14

Верхнеуслонцы собрали более 10 тонн старых автопокрышек для переработки

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Верхнеуслонцы собрали более 10 тонн старых автопокрышек для переработки

В Верхнем Услоне завершилась экологическая акция по сбору старых автопокрышек, которая объединила жителей района и глав сельских поселений. В рамках мероприятия удалось собрать более 10 тонн использованной авторезины, что служит значительным вкладом в улучшение экологической обстановки района.

Инициаторами акции выступили глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин и активистка Алена Лесникова. Их совместная работа позволила привлечь внимание населения к проблеме утилизации автомобильных шин, которые при неправильной переработке наносят серьезный вред окружающей среде.

Собранные покрышки будут отправлены на переработку. Это позволит не только снизить нагрузку на полигоны твердых бытовых отходов, но и использовать вторичное сырье для производства новых материалов.

«Это важный шаг в развитии экологически ответственного подхода к утилизации отходов. Подобные инициативы играют ключевую роль в формировании экологической культуры среди населения. Акция в Верхнем Услоне стала примером того, как совместные усилия власти и активистов могут привести к реальным изменениям в области охраны окружающей среды», — убежден Варакин.

Организаторы экологической акции выразили благодарность всем, кто принял участие в сборе покрышек, и подчеркнули, что подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе.

«Это позволит не только поддерживать чистоту в районе, но и способствовать развитию экологически ориентированного мышления у местных жителей», — отметил Варакин.


Ранее «Татар-информ» сообщал, что верхнеуслонцы сдадут старые шины на переработку для создания фигур на детских площадках.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ.

#Верхнеуслонский район
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