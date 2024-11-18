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Верхнеуслонцы сдадут старые шины на переработку для создания фигур на детских площадках
В Верхнем Услоне стартовала экологическая акция по сбору старых автошин. Ее инициаторами выступили глава Верхнеуслонского района РТ Евгений Варакин и местный активист Алена Лесникова.
«Мы ожидаем серьезной отдачи от данной акции. Уже на стадии ее планирования к нам обратилось руководство одного из местных предприятий и сдало в пункт приема больше сорока грузовых автопокрышек. И это только начало», — заметил Евгений Варакин.
По завершению экологический акции собранные в Верхнеуслонском районе шины планируется отправить на одно из татарстанских предприятий, где их переработают в крошку, из которой будут вылиты малые архитектурные формы для детских площадок.
Цель акции — формирование экологической культуры среди граждан и борьба с несанкционированными свалками. Использованные автошины являются отходами IV класса опасности. Если их не утилизировать, то они будут более ста лет разлагаться в земле.
Пункт по сбору использованных автопокрышек расположен по адресу: Верхний Услон, ул. Чехова, д. 33. Сбор старой авторезины будет вестись с 20 по 24 ноября с 9 до 15 часов.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ.
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