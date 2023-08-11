Сначала до Свияжска, потом в Ульяновск: из речпорта Казани начинает ходить новый «Метеор»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завтра, 12 августа, из речного порта Казани впервые пассажиры смогут добраться до острова-града Свияжск на новом скоростном судне «Метеор-2020», построенном на Зеленодольском судостроительном заводе. Рейс будет пробным, сообщил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» генеральный директор «Флот РТ» Роман Лизалин.

Билеты на рейс пассажиры приобретали через турфирмы-посредники.

«Вместимость судна – 120 человек. Мы пока не имеем своих касс, поэтому рассматриваем несколько вариантов реализации путевок. Компаниями-партнерами, которые будут реализовывать это как туристический продукт, по агентскому договору через кассы того же “Татфлота”, и, наверное, еще будет какая-то интернет-история. Но с этим пока непонятно, успеем ли мы реализовывать билеты через интернет в такие короткие сроки. А над заключением агентского договора мы сейчас работаем», – рассказал Лизалин.

По его словам, пока будут выполняться коммерческие рейсы. Они ориентированы именно на туристов, отсюда и цена перевозки: туда и обратно билет обойдется в 1500-2000 рублей, и это без стоимости экскурсионного обслуживания. В одну сторону, как уточнил Лизалин, цена билета варьируется в пределах 1000 рублей. При этом он подчеркнул, что ценообразование еще полностью не определено и сейчас еще подсчитываются «некоторые нюансы».

Роман Лизалин Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На обычных “ОМиках”, как я знаю, билеты продают по 2200-2300 рублей (имеется в виду, туристический продукт с сопровождением гида – прим. Т-и). Где-то на этом уровне, я думаю, у нас будет комплексный продукт. У нас задача – чтобы мы не выбивались из этой цены», – пояснил гендиректор «Флота РТ».

Из речного порта 12 августа первый рейс «Метеор» выйдет в 9.30. В Свияжск прибудет уже в 10.15, в 12.45 отправится обратно – из Свияжска в Казань, где окажется уже в 13.30.

«Стоянка в Свияжске получается 2 часа 30 минут. Мы это проговаривали с туроператорами, они говорят, что это как раз то время, чтобы туристы успели пройтись по острову, посмотреть достопримечательности. В 14 часов мы снова выходим в этом же направлении – из Казани в Свияжск. Обратно второй рейс будет уходить из Свияжска в Казань в 17.15 с прибытием в 18.00. Вообще, мы хотим попробовать эти рейсы с пятницы по воскресенье. В ближайший понедельник судно, скорее всего, пойдет в Болгары, прорабатываем это сейчас с нашими партнерами», – рассказал Лизалин.

Итого на новом «Метеоре» в салоне с мягкими креслами и кондиционером можно будет добраться из Казани в Свияжск за 45 минут и за такое же время – обратно. Это вместо 2 часов речного путешествия на тихоходном рейсовом судне «ОМ». Но у него и стоимость билета совсем иная – 137 рублей в одну сторону. Туда-обратно – 274 рубля.

«У многих есть необходимость добраться быстро. Причем это будет даже быстрее, чем на автобусе или на машине. А в масштабах судоходства 45 минут – это вообще мгновенная история. Да, по стоимости это будет чуть-чуть подороже, но рублем потребитель платит за комфорт, за скорость. “ОМики” останутся альтернативой. В этом году мы пока не можем встать на социальные перевозки, так как тендер выиграл “Татфлот” и обеспечивает навигацию 2023 года своими силами. Но в перспективе – в 2024 году мы будем смотреть, конечно, и по востребованности, кому что интереснее. Возможно, скорее всего, мы поставим данные суда непосредственно на социальные перевозки», – сказал Роман Лизалин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 20 июля из Казани до Свияжска, отметим, уже начало курсировать судно, принадлежащее компании АО «Флот РТ» – проекта А217-1 с названием «Капитан Гусев». К настоящему времени, по словам руководителя компании-перевозчика, оно перевезло уже более 2 тыс. человек.

«Хотим “Метеор” опробовать в разных режимах. Начнем 12 августа со Свияжска – здесь участок все-таки покороче. Послушаем, что скажут наши потребители, какие будут отзывы, где-то что-то возьмем на карандаш, где-то будем что-то улучшать. Это чтобы именно апробировать это судно. Скоростные суда в чем-то похожи на самолеты. Грубо говоря, построить судно – это одно, его еще нужно дорабатывать, донастраивать. Сейчас у нас одно судно на выходе – то есть оно уже прошло все эти настройки. Второе судно на финишном этапе, наверное, в конце этого месяца оно тоже появится [на рейсе]. Пока мы хотим первое судно опробовать, если будут замечания, исправить их: и на нем, и на том судне, которое на заводе находится. После Свияжска несколько дней мы хотим этот “Метеор” в Болгары покатать, а затем выполнить технический рейс в Ульяновск. А дальше пока даже не делали расписание», – рассказал Роман Лизалин.

В навигацию 2023 года при самом благоприятном раскладе – погода, туристический спрос – перевозки на «Метеоре» предполагают осуществлять до середины сентября. «Наверное, в будущем цена может быть и ниже, когда у нас появятся свои кассы. Пока исходим из того, что билеты будут реализовываться туда-обратно одним общим пакетом», – уточнил собеседник.

Планы компании на перспективу – обновить и заместить старые суда новыми. Это планомерная, большая и длительная работа, подчеркнул Лизалин, но главное, что есть поддержка Правительства РТ и Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Благодаря такой сильной поддержке мы, наверное, все-таки добьемся того, что скоро будут новые суда. Пока мы потихоньку будем наращивать парк новых судов на своем балансе, при этом мы не будем забывать о старых – мы будем их модернизировать, ремонтировать. Это тоже одно из наших направлений», – сказал Лизалин.

Кассы компании должны появиться на базе тех, что сейчас есть у «Татфлота». В перспективе планируется построить другие здания и сооружения вместо обветшавших. «Надо, конечно, старые сносить и на их месте строить новые. Это мое личное мнение», – заключил Роман Лизалин.