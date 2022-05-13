Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Риме в парном разряде

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Риме.

В полуфинальной игре Кудерметова в паре с другой россиянкой Анастасией Павлюченковой победила первый номер посева, австрало-китаский дуэт Сторм Сандерс (Австралия) / Чжан Шуай (Китай) со счётом 7:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты.

За выход в финал россиянки сразятся с парой Дезай Кравчик (США) / Деми Шуурс (Нидерланды).

Напомним, в данный момент уроженка Казани является четвертой ракеткой России (28-е место в рейтинге WTA).

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой, в котором теннисистка рассказала о подготовке к сезону, провале на Олимпиаде в Токио и мечте сыграть в паре с родной сестрой Полиной.