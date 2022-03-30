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Спорт
30 марта 2022  12:14
Дамир Садриев

Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Майами в парном разряде

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Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами. 

На стадии 1/4 финала Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элисей Мертенс в упорной борьбе победила дуэт Алиция Росольская (Польша) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) со счётом 6:3, 3:6, 11:9. Игра продолжалась 1 час 43 минуты. 

В полуфинале первые сеяные турнира Кудерметова и Мертенс сразятся с победительницами встречи Кори Гауфф / Кэти Макнелли (обе – США) – Ализе Корне (Франция) / Хиль Белен Тайхман (Швейцария).

Ранее уроженка Казани проиграла в 1/8 финала турнира в Майами в одиночном разряде.

Напомним, в данный момент Кудерметова является второй ракеткой России (23-е место в рейтинге WTA), уступая лишь Анастасии Павлюченковой (14-е место).

#вероника кудерметова #теннис
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