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Спорт
29 марта 2022  09:57
Дамир Садриев

Вероника Кудерметова проиграла в 1/8 финала турнира в Майами

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Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами. 

На стадии 1/8 финала Кудерметова уступила чешской теннисистке Петре Квитовой со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Игра продолжалась 1 час 53 минуты. Стоит отметить, что по ходу второго сета уроженка Казани вела со счетом 4:0, однако, после этого проиграла 6 геймов подряд.

В четвертьфинале Петра Квитова сразится с представительницей Польши Игой Свентек.

Напомним, в данный момент Кудерметова является второй ракеткой России, уступая лишь Анастасии Павлюченковой (14-е место).

Рейтинг WTA. Женщины. Россия.

14. Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2473 очков
23. Вероника Кудерметова (Росси]) – 2035...
29. Дарья Касаткина (Россия) – 1790...
30. Людмила Самсонова (Россия) – 1632…
54. Екатерина Александрова (Россия) – 1111…
71. Варвара Грачева (Россия) – 906...
84. Анна Калинская (Россия) – 798

#теннис #вероника кудерметова
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