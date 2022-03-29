Вероника Кудерметова проиграла в 1/8 финала турнира в Майами

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами.

На стадии 1/8 финала Кудерметова уступила чешской теннисистке Петре Квитовой со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Игра продолжалась 1 час 53 минуты. Стоит отметить, что по ходу второго сета уроженка Казани вела со счетом 4:0, однако, после этого проиграла 6 геймов подряд.

В четвертьфинале Петра Квитова сразится с представительницей Польши Игой Свентек.

Напомним, в данный момент Кудерметова является второй ракеткой России, уступая лишь Анастасии Павлюченковой (14-е место).

Рейтинг WTA. Женщины. Россия.

14. Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2473 очков

23. Вероника Кудерметова (Росси]) – 2035...

29. Дарья Касаткина (Россия) – 1790...

30. Людмила Самсонова (Россия) – 1632…

54. Екатерина Александрова (Россия) – 1111…

71. Варвара Грачева (Россия) – 906...

84. Анна Калинская (Россия) – 798