Вероника Кудерметова вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В 1/4 финала Australian Open Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элисей Мертинс в двух сетах (6:3, 6:4) победила испанку Сару Соррибес-Тормо и бельгийку Кирстен Флипкенс. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

За выход в финальный матч турнира Большого шлема Кудерметова и Мертенс поспорят с чешской парой Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

Напомним, ранее уроженка Казани Кудерметова не сумела пробиться в 1/8 финала, закончив свое выступление на открытом чемпионате Австралии по теннису в одиночном разряде.