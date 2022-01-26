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Спорт
26 января 2022  10:50
Дамир Садриев

Вероника Кудерметова вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде

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Казанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал открытого чемпионата Австралии в парном разряде. 

В 1/4 финала Australian Open Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элисей Мертинс в двух сетах (6:3, 6:4) победила испанку Сару Соррибес-Тормо и бельгийку Кирстен Флипкенс. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

За выход в финальный матч турнира Большого шлема Кудерметова и Мертенс поспорят с чешской парой Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

Напомним, ранее уроженка Казани Кудерметова не сумела пробиться в 1/8 финала, закончив свое выступление на открытом чемпионате Австралии по теннису в одиночном разряде.

#теннис #вероника кудерметова
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