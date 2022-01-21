Кудерметова уступила Саккари и вылетела с Australian Open

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем раунде Australian Open 24-летняя россиянка в двух сетах (4:6, 1:6) уступила сопернице из Греции, восьмой ракетке мира, Марии Саккари. Продолжительность встречи составил 1 час 22 минуты.

После этого поражения Кудерметова закончила свое выступление на турнире в одиночном разряде.

Напомним, ранее Вероника Кудерметова вышла в 1/16 финала Australian Open в парном разряде.