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Ру Тат
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Спорт
12 мая 2022  16:27
Дамир Садриев

Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Риме в парном разряде

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Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме.

Во встрече 1/8 финала Кудерметова в паре с другой россиянкой Анастасией Павлюченковой победила украино-румынский дуэт Марта Костюк (Украина) / Елена Габриэла-Рузе (Румыния) со счётом 6:1, 0:0, после чего соперницы отказались от продолжения борьбы.

За выход в полуфинал россиянки сыграют с первым номером посева, парой Сторм Сандерс (Австралия) / Чжан Шуай (Китай).

Напомним, в данный момент уроженка Казани является четвертой ракеткой России (28-е место в рейтинге WTA).

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Вероникой Кудерметовой, в котором теннисистка рассказала о подготовке к сезону, провале на Олимпиаде в Токио и мечте сыграть в паре с родной сестрой.

#теннис #вероника кудерметова
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