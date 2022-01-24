Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В 1/8 финала Australian Open Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элисей Мертинс в двух сетах (7:6, 6:4) победила китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

За выход в полуфинал турнира Кудерметова и Мертенс поспорят с парой Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Напомним, ранее уроженка Казани Кудерметова не сумела пробиться в 1/8 финала и закончила свое выступление на открытом чемпионате Австралии по теннису в одиночном разряде.