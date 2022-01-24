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Спорт
24 января 2022  12:04
Дамир Садриев

Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

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Казанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала открытого чемпионата Австралии в парном разряде. 

В 1/8 финала Australian Open Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элисей Мертинс в двух сетах (7:6, 6:4) победила китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

За выход в полуфинал турнира Кудерметова и Мертенс поспорят с парой Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания). 

Напомним, ранее уроженка Казани Кудерметова не сумела пробиться в 1/8 финала и закончила свое выступление на открытом чемпионате Австралии по теннису в одиночном разряде.

#теннис #вероника кудерметова
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