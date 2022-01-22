Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала Australian Open в парном разряде

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Во втором раунде Australian Open Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс вышла в 1/8 финала, в трех сетах (6:4, 3:6, 6:2) обыграв француженок Каролин Гарсию и Кристину Младенович. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

За выход в четвертьфинал турнира Кудерметова и Мертенс поспорят с китаянками Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Напомним, ранее уроженка Казани Кудерметова не сумела пробиться в 1/8 финала и закончила свое выступление на открытом чемпионате Австралии по теннису в одиночном разряде.