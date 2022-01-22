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Спорт
22 января 2022  13:45
Дамир Садриев

Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала Australian Open в парном разряде

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Казанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии в парном разряде. 

Во втором раунде Australian Open Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс вышла в 1/8 финала, в трех сетах (6:4, 3:6, 6:2) обыграв француженок Каролин Гарсию и Кристину Младенович. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

За выход в четвертьфинал турнира Кудерметова и Мертенс поспорят с китаянками Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. 

Напомним, ранее уроженка Казани Кудерметова не сумела пробиться в 1/8 финала и закончила свое выступление на открытом чемпионате Австралии по теннису в одиночном разряде.

#вероника кудерметова #теннис
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