Вероника Кудерметова вышла в 1/16 финала Australian Open в парном разряде

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В первом раунде Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс вышла во второй круг, в трех сетах (6:7, 6:3, 6:3) разобравшись с парой Анна Блинкова (Россия) / Александра Саснович (Белоруссия). Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

За выход в следующий раунд Кудерметова и Мертенс поспорят с фрацуженками Каролин Гарсией и Кристиной Младенович.

Напомним, ранее уроженка Казани Кудерметова вышла в третий круг Australian Open в одиночном разряде.