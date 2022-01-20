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Спорт
20 января 2022  14:00
Дамир Садриев

Вероника Кудерметова вышла в 1/16 финала Australian Open в парном разряде

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Казанская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Австралии в парном разряде. 

В первом раунде Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс вышла во второй круг, в трех сетах (6:7, 6:3, 6:3) разобравшись с парой Анна Блинкова (Россия) / Александра Саснович (Белоруссия). Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

За выход в следующий раунд Кудерметова и Мертенс поспорят с фрацуженками Каролин Гарсией и Кристиной Младенович. 

Напомним, ранее уроженка Казани Кудерметова вышла в третий круг Australian Open в одиночном разряде.

#теннис #вероника кудерметова
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