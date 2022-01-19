Вероника Кудерметова обыграла соперницу из Румынии и вышла в третий круг Australian Open

Российская спортсменка Вероника Кудерметова вышла в третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде Australian Open уроженка Казани в двух сетах (6:2, 7:5) одолела соперницу из Румынии Елену Габриэлу Рузе, 72-ю ракетку мира. Эта победа стала для Кудерметовой уже второй на турнире. Ранее в первом раунде 24-летняя теннисистка также в двух сетах разобралась с американкой Клэр Лью (6:4, 6:4).

В 1/16 финала третья ракетка России сразится с победителем пары Синвэнь Жен (Китай) — Мария Саккари (Греция).

На данный момент Кудерметова располагается на 32-м месте в мировом рейтинге WTA.