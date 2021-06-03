Вероника Кудерметова выбыла из «Ролан Гаррос» в парном разряде

Уроженка Казани Вероника Кудерметова потерпела сегодня поражение в матче парного разряда на теннисном турнире «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.

В матче первого раунда в дуэте с соотечественицей Еленой Весниной Кудерметова проиграла паре Ван Яфань (Китай) – Анна-Лена Фридзам (Германия). Счет встречи 1-6, 5-7.

Таким образом, Кудерметова завершила выступление на «Ролан Гаррос» фактически на старте турнира. Напомним, что накануне 24-летняя теннисистка во втором раунде одиночного разряда проиграла чешской теннисистке Карине Синяковой, выигрывая в решающем сете со счетом 5-1.