Кудерметова проиграла на «Ролан Гаррос», ведя в решающем сете со счетом 5-1

30-я ракетка мира, уроженка Казани Вероника Кудерметова во втором раунде теннисного турнира «Ролан Гаррос» в упорной борьбе проиграла сегодня чешской теннисистке Карине Синяковой (68-я в рейтинге WTA) и выбыла из борьбы в одиночном разряде.

Кудерметова уступила первый сет – 6-7 (7-9 на тай-брейке). Во втором сете она проигрывала со счетом 0-3, но сумела выправить положение и выиграла партию (7-5).

В решающем третьем сете Вероника Кудерметова вела со счетом 5-1 и была близка к победе в матче, но в итоге проиграла шесть геймов подряд и проиграла партию (5-7) и матч (1:2).

В третьем раунде соревнований в одиночном разряде победительница Кудерметовой Синякова сыграет с Тамарой Зиденшек из Словении, которая занимает 85-е место в рейтинге WTA.