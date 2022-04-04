Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA.

В обновленном рейтинге чемпионской гонки уроженка Казани поднялась с одиннадцатого места на десятое. На заершившемся турнире в Майами Кудерметова дошла до стадии 1/8 финала в одночном разряде и до финала в парном разряде.

Чемпионская гонка WTA

1. Ига Швёнтек (Польша) – 3920 очков

2. Мария Саккари (Греция) – 1610

3. Даниэль Коллинс (США) – 1516…

10. Вероника Кудерметова (Россия) – 952

Кроме того, теннисистка поднялась на одну позицию (с 23 на 22) в обновленном рейтинге WTA. В данный момент уроженка Казани является второй ракеткой России.

Ранее Вероника Кудерметова проиграла в финале парного разряда турнира категории WTA-1000 в Майами.