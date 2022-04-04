Вероника Кудерметова проиграла в финале турнира в Майами в парном разряде

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова проиграла в финале турнира категории WTA-1000 в Майами.

В финальной встрече Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элисей Мертенс уступила российско-немецкому дуэту Вера Звонарева (Россия) / Лаура Зигемунд (Германия) со счётом 6:7, 5:7. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

Кудерметова и Мертенс записали на свой счет три эйса, реализовали два брейк-пойнта, а также совершили три двойные ошибки.

Стоит отметить, что в одиночном разряде в Майами уроженка Казани проиграла в 1/8 финала турнира.

Напомним, в данный момент Кудерметова является второй ракеткой России (23-е место в рейтинге WTA), уступая лишь Анастасии Павлюченковой (14-е место).