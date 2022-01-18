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Спорт
18 января 2022  16:15
Дамир Садриев

Вероника Кудерметова узнала соперницу по второму кругу Australian open

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Вероника Кудерметова узнала имя соперницы по второму раунду открытого чемпионата Австралии по теннису.

Казанская теннисистка сыграет с 72-й ракеткой мира, представительницей Румынии, Еленой-Габриэлой Русе. Встреча состоится на 18-м корте 19 января в 7:30 по московскому времени. 

В первом же раунде третья ракетка России Кудерметова в двух сетах (6:4, 6:4) оказалась сильнее американки Клэр Лью. На данный момент Кудерметова располагается на 32-м месте в мировом рейтинге WTA. 

#теннис #вероника кудерметова
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