Вероника Кудерметова узнала соперницу по второму кругу Australian open

Вероника Кудерметова узнала имя соперницы по второму раунду открытого чемпионата Австралии по теннису.

Казанская теннисистка сыграет с 72-й ракеткой мира, представительницей Румынии, Еленой-Габриэлой Русе. Встреча состоится на 18-м корте 19 января в 7:30 по московскому времени.

В первом же раунде третья ракетка России Кудерметова в двух сетах (6:4, 6:4) оказалась сильнее американки Клэр Лью. На данный момент Кудерметова располагается на 32-м месте в мировом рейтинге WTA.