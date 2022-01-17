Вероника Кудерметова обыграла американку Клэр Лью и вышла во второй круг Australian Open

Вероника Кудерметова вышла во второй круг открытого чемпионата Австралии по теннису.

В своей дебютной встрече на Australian Open уроженка Казани в двух сетах разобралась с соперницей из США Клэр Лью – 6:4, 6:4. На счету Кудерметовой два эйса и семь двойных ошибок за матч. В следующем круге третья ракетка России сразится с победителем пары Ясмин Паолини (Италия) – Елена Габриэла Рузе (Румыния).

На данный момент Кудерметова располагается на 32-м месте в мировом рейтинге WTA.