Вероника Кудерметова проиграла и остановилась в шаге от финала Australian Open

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла в полуфинале открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В 1/2 финала Australian Open Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элисей Мертинс в двух сетах (6:2, 6:3) уступила чешскому дуэту Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.

После этого поражения Кудерметова закончила свое выступление на турнире в парном разряде. Напомним, ранее уроженка Казани уступила в 1/16 финала Australian Open в одиночном разряде.

На данный момент Кудерметова располагается на 32-м месте в мировом рейтинге WTA.