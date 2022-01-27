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Спорт
27 января 2022  07:10
Дамир Садриев

Вероника Кудерметова проиграла и остановилась в шаге от финала Australian Open

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Казанская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла в полуфинале открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В 1/2 финала Australian Open Кудерметова в паре с бельгийской теннисисткой Элисей Мертинс в двух сетах (6:2, 6:3) уступила чешскому дуэту Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.

После этого поражения Кудерметова закончила свое выступление на турнире в парном разряде. Напомним, ранее уроженка Казани уступила в 1/16 финала Australian Open в одиночном разряде. 

На данный момент Кудерметова располагается на 32-м месте в мировом рейтинге WTA. 

#теннис #вероника кудерметова
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