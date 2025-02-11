Вернувшимся домой из зоны СВО бойцам помогут с трудоустройством в Альметьевске

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В Центре занятости населения Альметьевска разработаны специальные программы, которые помогают участникам специальной военной операции и членам их семей не только найти работу, но и адаптироваться к новым условиям жизни.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, специалисты центра предлагают услуги профориентации, обучения востребованным профессиям и психологической поддержки. Также предусмотрена помощь в организации собственного дела.

Так, приобретенные профессиональные навыки помогли Сергею, участнику спецоперации, после ранения и получения статуса инвалида по квоте устроиться на работу оператором ЭВМ.

Центр занятости предлагает разнообразные вакансии, включая должности водителя, охранника, оператора ЭВМ, автослесаря, специалиста военного комиссариата. Также на данный момент по квоте актуальны 79 вакансий для участников СВО с группой инвалидности. Квоты представлены по следующим специальностям: ведущий инженер в отделе супервайзинга эксплуатационного и разведочного бурения скважин, бухгалтер, специалист в отделе подбора персонала, системный администратор, слесарь МСР, инженер, региональный представитель, преподаватель строительных дисциплин, а также главный специалист по реконструкции объектов.

«С увеличением числа демобилизованных граждан особую значимость приобретает вопрос их трудоустройства. Поддержка ветеранов СВО и обеспечение их рабочими местами – наша первоочередная задача», – отметила руководитель исполнительного комитета района Гюзель Хабутдинова.

Чиновница также поручила определить, какие сложности возникают при трудоустройстве вернувшихся из зоны боевых действий бойцов.

Чтобы воспользоваться услугами центра, участникам спецоперации необходимо предоставить следующие документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, удостоверение участника СВО, документ об образовании и банковский счет. Участники специальной военной операции обслуживаются вне очереди.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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