«Вернулся к жизни – и завел хозяйство»: как ветеран СВО из Нурлата нашел себя дома

Василь Сафиуллин из Нурлата возвращался домой не как победитель парада, а как человек, прошедший фронтовое испытание и теперь заново отстраивающий свою жизнь. В микрорайоне Курмыш, где всего два года назад его дом встречал тишиной и отсутствием хозяина, сегодня звучит ритм мирного труда. В этом – заслуга не только самого ветерана, но и тех, кто помог ему встать на ноги после серьезного ранения.

Василь Нурвахитович отправился на специальную военную операцию по контракту. За полгода службы он был удостоен боевых наград, в том числе медали «За отвагу» Министерства обороны РФ. Однако тяжелое ранение, операция и реабилитация стали новой вехой его пути – в июне 2023 года он вернулся в родные края уже в статусе инвалида III группы.

Теперь его фронт – это двор собственного дома, где жует сено племенной скот, кудахчут куры, на лугу пасется теленок, а утки и кролики выводят потомство. Василь Сафиуллин словно заново выстроил себе опору в виде родного труда.

«Мне не чуждо вести хозяйство, – спокойно говорит он. – Родители держали лошадей, скотину. Мы с детства привыкли к труду. А теперь, благодаря поддержке фонда «Защитники Отечества» и Центра занятости, у меня появилась возможность официально заняться тем, что люблю».

На средства в размере 145 тысяч рублей, выделенные по специальной программе, он приобрел скот и обустроил хлев. Дел хватает с утра до ночи – покормить, почистить, заготовить корма. И день пролетает незаметно.

Параллельно идет ремонт в просторном доме, который Василь когда-то построил своими руками. Помогают родные и друзья: в ванной уже установили душевую кабину, в спальне – новый компьютер. Все это – часть программы фонда по адаптации жилья под нужды ветеранов-инвалидов. Фонд обеспечил и робот-пылесос, и смартфон, и планирует приобрести тренажер для занятий спортом.

Социальный координатор фонда в Нурлате Татьяна Максимова сопровождает Василя с первых дней его обращения. – Сначала помогли с медицинской помощью и оформлением инвалидности, потом обсудили варианты занятости. Из-за состояния здоровья он не смог работать на прежнем месте, но мы провели профориентацию и решили: почему бы не открыть личное подсобное хозяйство? Сейчас он на своем месте, и мы рады видеть его в деле, – говорит она.

По словам Татьяны Аркадьевны, кабинет фонда в Нурлате не пустует – каждый ветеран получает индивидуальную поддержку. – Эти ребята сильны духом, но и им нужна забота. Мы решаем не только материальные вопросы – они приходят к нам за живым общением. После фронта они возвращаются к жизни, и мы рядом на этом пути, – говорит координатор.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Лилии Мубаракшиной.