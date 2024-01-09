«Эль-Ниньо вернулось»: метеоролог КФУ рассказал о катаклизмах в 2024 году

По мнению экспертов, 2024 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений из-за явления Эль-Ниньо. Все это может привести к неурожаю и засухе. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Эль-Ниньо вернулось и добавит градуса к тому, что называют глобальным потеплением климата. Явление наблюдается с августа 2023 года, может продлиться до конца весны или растянуться на целый год. Обычно из-за его влияния повышается среднегодовая глобальная температура на 0,2-0,3 градуса, а воздушные потоки меняют направление», – сказал он.

Спикер предупредил, что Эль-Ниньо приводит к целому ряду негативных последствий. Это экстремальные погодные явления, более мощные по интенсивности – засухи, наводнения. В летнее время возможны грозы, шквалистые ветра, ураганы, смерчи.

Более подробно о последствиях колебаний температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана читайте в материале «Татар-информа» «Спокойствия не будет»: что значит глобальное потепление на Земле и чем это грозит России.