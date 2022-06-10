Вернисаж Нацмузея: «По воле Петра многонациональный народ нашей страны создал империю»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Казанские свершения Петра I», приуроченная к 350-летию последнего русского царя и первого российского императора Петра I. Именно в этот день, в дату рождения Петра Великого по новому стилю, по всей России Ассамблея Петровских музеев, объединившая более сотни музеев в 70 городах страны, отмечает юбилей одного из самых видных российских правителей.

«О Петре I есть разные точки зрения в науке, обществе – это фигура, которая вызывает горячие споры среди общественности, но важно всегда помнить, что именно по воле Великого Петра многонациональный народ нашей страны едиными усилиями создал единую империю, которая на протяжении столетий оказывала воздействием на ключевые общественные, политические, экономические процессы, происходившие на евразийском континенте. И не только на евразийском континенте, во всем мире. И очень важно, что народы, проживающие на нашей территории – русские, татары, чуваши, марийцы, удмурты – все вместе волей этого монарха трудились, создавая современную промышленность, создавая современную армию, флот – все то, чем мы гордимся сегодня и чьи традиции продолжаем. В Национальном музее РТ в последнее время очень тщательно, детально прорабатывают эпоху Петра I. Спасибо за создание этой важной, актуальной сегодня экспозиции», - сказал директор Института истории имени Марджани Радик Салихов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Петр I – личность неоднозначна́я и сложная, конста́тировал и заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов, тем не менее его визит в Казань, подчеркнул он, оказал огромное влияние на развитие города, заложил фундамент того, что Казань стала одним из крупных городов, промышленных центров. На выставке представлены, например, модели кораблей флота Петра I, фальконеты (корабельные минипушки для боя при абордаже), инструменты кораблестроителей и лашманов – заготовщиков леса для флота. И огромный пень 180-летнего дуба, на таки́е как раз «охотились» лашманы, выискивая их в поволжских лесах, а также со́сновые и дубовые пеньки сосен и дубов диаметром поменьше.

«Значимость Петра для российской государственности неоценима. Но кроме всего прочего Петра I мы считаем первым лесоводом России, потому что только при нем началось становление лесного хозяйства в России. Однозначно можно сказать, что только при нем было принято более 200 нормативных, законодательных, инструктивных документов по ведению лесного хозяйства. Касаясь адмиралтейства, хочу сказать, что Казанской губернией при строительстве кораблей было заготовлено около 2 млн деревьев – самые лучшие сосновые и дубовые», - отметил директор Музея леса Министерства лесного хозяйства РТ Ильгиз Зарипов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всего на выставке представлено более 500 предметов, связанных с основными реформами Петра I. Оружие российской армии Петровских времен, наградные медали и монеты, увековечившие память Петра I, свидетельства развития образования и роста книгопечатания – старинные книги (в том числе три Евангелия в драгоценных окладах), а также гравюры и живопись, памятную медаль к 100-летию со дня рождения Петра I, большие денежные купюры с изображением первого российского императора, которые печатались при последнем российском императоре Николае II – на рубеже XIX-XX веков.

А также редкость музейных коллекций России в целом - так называемые бородовые жетоны: их давали тем, кто не желал сбривать бороды по европейской моде и выплачивал за свое упрямство штраф. На этих жетонах оттиснена часть лица - нос, губы, борода и усы, надпись гласит «Деньги взяты». Или интересный образец книги соратника Петра I Дмитрия Кантемира – «Книга система или Состояние мухаммеданской религии» 1722 года. По сути, это разъяснительные комментарии о мусульманстве.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ещё один экспонат, который способен удивить, - монета-плита, то есть шведский медный далер 1659 года весом 13 кг и размером 62х33,5 сантиметра. Такие шведские монеты (!?) не только экспортировались в страну как сырье (на изготовление пушек, крыш, утвари), но и стали прототипом российских квадратных монет. По примеру Швеции Петр I решил в России чеканить большие полноценные монеты номиналом 10 рублей и номиналом 1 рубль. Но сам он их уже не увидел, потому что умер в январе 1725 года, а выпуск таких монет начали на Урале в 1726 году при Екатерине I, уже после его смерти.

Экспонаты предоставлены не только самим Национальным музеем РТ, но и отделом рукописей и редких книг библиотеки КФУ имени Лобачевского, Следственным комитетом и прокуратурой РТ.

«Я – прокурор. Все мои коллеги, которые работали, которые работают и которые будут работать, всегда помнят и чтят имя первого российского императора Петра I. Именно он 12 января 1722 года – 300 лет тому назад – издал указ о создании прокуратуры. Можно сказать, все прокуроры – это дети Петра. Петр умел все и притягивал к себе неординарные личности. Например, первым генерал-прокурора Российского государства был назначен Певал Иванович Ягужинский, который родился в очень бедной семье, с 9 лет начал работать, в школу не ходил и сам выучил всю грамоту. Наш Национальный музей как всегда на высоте – именно в день рождения Петра I сегодня открыли эту выставку», - подчеркнула старший помощник прокурора РТ Ирина Петрова.

Выставка будет работать до 8 августа, посетить ее можно по билетам в музей и по «Пушкинской карте». Напомним, программа популяризации культурных мероприятий стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.

Накануне Президент РФ Владимир Путин посетил мультимедийную выставку «Пётр I. Рождение империи» в историческом парке Москвы «Россия – моя история» на ВДНХ. Он сравнил эпоху первого императора России с сегодняшним днем.