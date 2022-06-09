Путин сравнил современную Россию с эпохой Петра I

Эпоху Петра Великого можно сравнить с современной Россией, которой также «выпала участь» возвращать и укреплять территории, заявил Президент РФ Владимир Путин во время посещения мультимедийной выставки «Пётр I. Рождение империи» в историческом парке Москвы «Россия – моя история» на ВДНХ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Казалось бы, воевал Пётр I со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал... Тоже самое и в западном направлении, это касается... его там первых походов. Чего боялись-то? Возвращал, их укреплял. Вот что делал. Но, судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», – сказал глава государства в ходе встречи с с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными.

Он отметил, что за предыдущие десятилетия Россия прошла колоссальный путь трансформации и изменений.

Путин также напомнил, что когда-то популярная площадка демонстрации достижений Советского Союза, где сегодня проходят выставки и экспертные встречи, в непростой период для России была превращена «в какую-то помойку и рынок», но по мере позитивных изменений в стране, менялась и ВДНХ. По словам Президента, теперь здесь возрождаются принципы «на которых она была основана», а молодежь получила возможность демонстрировать здесь свои достижения.

Российский лидер также отметил важность общественного суверенитета, способность людей объединятся для решения общенациональных задач.

«Это уважение к своей истории, к своей культуре, своему языку, народам, которые проживают на единой территории. Вот эта консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий развития. Нет этой консолидации - и всё будет рассыпаться», – подчеркнул он.