Верни деньги и медали: зачем Запад продолжает травлю Валиевой за год до конца бана

Пока российская фигуристка Камила Валиева раздумывает о возвращении в спорт, WADA, CAS, ISU и другие западные институты продолжают ставить перед уникальной 18-летней спортсменкой различные препоны. С чем сегодня сталкивается «Татарская принцесса» — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За что и какие суммы требуют с Валиевой?

Меньше года осталось до завершения 4-летней дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил российскую фигуристку от соревнований 9 января 2024 года. Однако наказание действует с момента положительной пробы на допинг спортсменки – от 25 декабря 2025 года.

Пока весь мир гадает, вернется ли «Татарская принцесса» на лед, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает создавать фигуристке всевозможные препоны. Сейчас они требуют с Камилы Валиевой 8 тысяч швейцарских франков в пользу Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA.

Мотивировка интересная – неудачная апелляция спортсменки на решение CAS в Верховный суд Швейцарии. Напомним, данная инстанция отклонила иск Камилы Валиевой.

Соответствующее решение журналистам «РИА Новости» озвучили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства.

«WADA связывается с командой госпожи Валиевой относительно выплаты этой суммы», – говорится в сообщении.

Надо ли возвращать призовые?

Что будет, если Валиева не выплатит эту сумму? Доподлинно не ясно. С одной стороны, теоретически ISU может не допустить Валиеву до соревнований по истечении срока дисквалификации. Но российские фигуристы и так в них не участвуют в силу произвола западной управленческой верхушки мирового спорта. К тому же спортивные юристы отмечают, что механизм получения этих выплат никак не регламентирован.

«Сам механизм получения денег не предусмотрен, так как на практике это практически нереально», — приводит слова спортивного юриста Анны Анцелиович «РИА Новости».

И тема денег на этом не закрыта. В соответствии с кодексом WADA Камила Валиева должна вернуть призовые деньги за аннулированные победы на соревнованиях. По некоторым данным, сумма набежала серьезная – около 15 млн рублей. Все-таки Валиева успела до вступления в силу дисквалификации собрать обильный урожай из побед. А удержанные деньги должны быть перераспределены в соответствии с новыми официальными результатами соревнований.

«Антидопинговая организация или другая подписавшаяся сторона, которая добилась возврата призовых, подлежащих конфискации в результате нарушения антидопинговых правил, должна принять разумные меры для распределения этих призовых денег между спортсменами, которые имели бы право на их получение, если бы утративший на них право спортсмен не участвовал в соревнованиях», – говорится в кодексе WADA.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Должна ли Россия забирать медали за победы Валиевой на внутренней арене?

Помимо денег российская фигуристка должна вернуть и полученные медали за победы в соревнованиях, которые впоследствии были аннулированы. Камила Валиева должна вернуть порядка десяти комплектов наград. Среди них золото ЧЕ 2022 года, золото чемпионата России (2021), серебро и бронза ЧР 2022 и 2023 годов соответственно и далее по списку.

По информации ТАСС, фигуристка на данный момент медали не возвращала. Но это не столь принципиально по сравнению с деньгами. Ведь ISU и российской федерации не сложно изготовить копии наград.

И тут есть важный политический вопрос. С ISU давно все понятно. Но должна ли российская федерация требовать возврата медалей фигуристки с внутренних соревнований, учитывая политическую обстановку и натянутые отношения России с коллективным Западом? Более того, российская сторона подавала апелляции на решения как WADA, так и CAS.

При этом ISU в рамках общей западной парадигмы пытается исключить Россию из международного спорта. Так почему медали Валиевой, чьи результаты никак не зависели от случайно попавшего в организм допинга, должны пересматриваться в нашей стране?

Почему важно вернуть Камилу Валиеву в большой спорт

Тут надо понимать, что коллективный Запад намеренно создает негативный фон вокруг символа российского спорта, коим безусловно является Камила Валиева. Более того, эта 18-летняя спортсменка, несмотря на весь негатив вокруг допингового скандала, влюбила в себя поклонников фигурного катания, да и в целом спортивных болельщиков со всего мира. По сути, Валиеву можно считать даже составляющей «мягкой силы» России.

И в этой ситуации гораздо важнее создать такой информационный и прочий фон, чтобы 18-летняя Камила Валиева вернулась в большой спорт. Мотивированная и все еще юная Валиева еще вполне способна принести не одну золотую медаль России и радовать своих поклонников со всей планеты шикарными прокатами.

К слову о прокатах, сама фигуристка регулярно выходит на лед и недавно даже показала отрывок из новой программы. В нем она сначала сидит на стуле и с трагизмом пишет в своей тетради какие-то строки, после чего вскакивает и начинает энергичный, но изысканный номер.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Механизм возвращения в спорт после дисквалификации за допинг

25 декабря 2025 года срок дисквалификации Камилы Валиевой истечет. Сейчас ей запрещено не только выступать в соревнованиях, но и тренироваться в группах с государственным финансированием или за счет федерации. При этом по нормам WADA фигуристка все же сможет возобновить тренировочный процесс до полного завершения бана. Об этом недавно заявила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«В данный момент мы прорабатываем этот вопрос. В том числе по ряду других спортсменов, которые пришли к нам с данным вопросом, мы консультируемся и с международными федерациями. Соответственно, в данный момент мы в процессе. Спортсменов, которые выходят из дисквалификации, могут включать в пулы, и они могут быть дополнительно протестированы», — цитируют Логинову «РИА Новости».

Сама казанская фигуристка ранее говорила, что настрой вернуться у нее имеется.

«Конечно, мысли такие есть. Последнее выступление было не самым удачным и не самым хорошим для меня — это чемпионат России. Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Приложу все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков», – обещала она.

Хочется верить, что трагическая история Валиевой в фигурном катании на этом не закончится и «железная Камила» вновь удивит весь мир. Но сейчас юной спортсменке нужно помочь абстрагироваться от колючих нападок со стороны западных «элит» от спорта.