Веретенников – о матче «Велес» – «Рубин»: Будет тяжелый матч на поле не лучшего качества

Тренер «Рубина» Олег Веретенников прокомментировал подготовку казанской команды к матчу девятого тура против «Велеса».

«Два тура назад у «Велеса» поменялся тренерский штаб и они изменили схему. В их составе присутствуют интересные игроки, о которых мы знаем и знаем, как к ним готовиться. Думаем, что будет тяжелый матч на искусственном поле не самого лучшего качества, все о нем отзываются в нелестных тонах. Но надеемся, что все-таки наберем эти три очка, которые нам очень нужны», – заявил Веретенников в интервью клубному телевидению.



Напомним, игра состоится 11 сентября в воскресенье в 14.00 по московскому времени.

После восьми туров «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Велес» с 9 баллами идет на 11-м месте.

Ранее матч «Рубин» – «Велес» одновременно пропал с линий всех букмекерских контор.