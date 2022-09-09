Матч Первой лиги «Рубин» – «Велес» одновременно пропал с линий всех букмекерских контор

Матч девятого тура Первой лиги между «Рубином» и «Велесом» одновременно пропал с линий всех букмекерских контор.

Стоит отметить, что изначально коэффициенты на победу казанского клуба странным образом упали с 1.7 до 1.09, а чуть позже игру и вовсе сняли с линий всех букмекерских контор. В данный момент сделать ставку на матч невозможно.

Напомним, игра состоится 11 сентября в воскресенье в 14.00 по московскому времени.

После восьми туров «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Велес» с 9 баллами идет на 11-м месте.