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Вереница автомобилей на Крымском мосту растянулась до 13 км
Автомобильная пробка на Крымском мосту выстроилась на 13 км со стороны Темрюкского района со стороны Кубани.
По данным телеграм-канала Оперативного штаба Краснодарского края, волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. За сутки роздано более 5 тонн воды, также перед мостом выставили биотуалеты.
На дороге работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей. Напомним, что тщательный досмотр личных вещей автомобилистов и их пассажиров связан с обеспечением безопасности на мосту и на территории Крыма.
Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье, 2 июля, сообщалось, что пробка на Крымском мосту сократилась до 5 км.
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