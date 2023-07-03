Вереница автомобилей на Крымском мосту растянулась до 13 км

Фото: телеграм-канал Оперативного штаба Краснодарского штаба

Автомобильная пробка на Крымском мосту выстроилась на 13 км со стороны Темрюкского района со стороны Кубани.

По данным телеграм-канала Оперативного штаба Краснодарского края, волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. За сутки роздано более 5 тонн воды, также перед мостом выставили биотуалеты.

На дороге работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей. Напомним, что тщательный досмотр личных вещей автомобилистов и их пассажиров связан с обеспечением безопасности на мосту и на территории Крыма.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье, 2 июля, сообщалось, что пробка на Крымском мосту сократилась до 5 км.