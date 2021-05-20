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Ру Тат
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20 мая 2021  14:40
Сергей Гаврилов

Вербов о работе ВК «Зенит-Казань» в межсезонье: Собираемся 19 июля

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Главный тренер казанского клуба «Зенит-Казань» рассказал о планах команды на межсезонье.

«Команда выйдет из отпуска и соберется вместе 19 июля, после чего мы приступим к подготовке к новому сезону. В национальной команде будут заняты Артем Вольвич, Максим Михайлов, Федор Воронков, Андрей Сурмачевский и Валентин Голубев. Еще несколько человек, включая Илью Федорова, будут работать в молодежной и юниорской сборных России, поэтому полного состава у нас не будет до осени», – рассказал Вербов в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

Напомним, что Вербов вернулся на пост главного тренера команды «Зенит-Казань» после года работы в кемеровском «Кузбассе». Вместе с наставником в казанский клуб пришли его ассистенты по «Кузбуссу» – Константин Сиденко и Михаил Вихневич.

 

#алексей вербов #вк зенит-казань
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