Главный тренер ВК «Зенит-Казань»: Со мной пришли мои помощники из «Кузбасса»

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» об изменениях, которые произошли в тренерском штабе команды. Вместе с наставником в казанский клуб пришли его ассистенты по «Кузбуссу» – Константин Сиденко и Михаил Вихневич.

«Мы вместе работали в прошлом сезоне в «Кузбассе», будем теперь вместе и в казанском «Зените». Я доверяю своим помощникам, у нас общее видение волейбола. И главное, совместный опыт работы. С Сиденко мы еще в Казани пересекались», – пояснил Вербов.

Алексей Вербов вернулся на тренерский мостик казанской команды в конце апреля после года работы в кемеровском «Кузбассе». 47-летний Сиденко играл на позиции доигровщика и либеро до 40 лет. В сезоне-2006/2007 он стал чемпионом России в составе казанского клуба «Динамо-Таттрансгаз». В роли тренера возглавлял в системе казанского «Зенита» молодежную «Академию-Казань» в 2016-2018 годах.

40-летний Вихневич является специалистом по функциональной подготовки. До «Кузбасса» работал в столичном «Динамо», подмосковной «Искре», женской «Ленинградке», а начинал в баскетболе.