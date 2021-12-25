Вербов: Победа над «Локомотивом» — лишь первый шаг к намеченной цели

Победа над новосибирским «Локомотивом» стала для «Зенита-Казани» только первым шагом к цели, рассказал на послематчевой конференции главный тренер казанцев Алесей Вербов. Напомним, матч завершился со счетом 3:0.

«Про настрой глупо, наверное, говорить. Мы все прекрасно понимали. Моя задача была притормозить команду, таким был настрой, и я, в какой-то степени, с ней не всегда справлялся. Сам почувствовал это, когда начались споры, немного эмоции захлестнули — нужно было это остановить», — поделился наставник.

Он отметил, что сейчас для его команды главное — восстановление и отдых перед решающим шагом — финальным матчем Кубка России против московского «Динамо».